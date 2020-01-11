Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Хайнаня в 2019 году составил $1,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 11 января. /ТАСС/. Прямые иностранные инвестиции в экономику китайской южной провинции Хайнань составили в 2019 году $1,5 млрд, что на 107,8% больше в годовом исчислении, чем в 2018 году. Об этом сообщил департамент коммерции провинции.

В заявлении ведомства подчеркивается, что существенный рост обусловлен "проводимой островом благоприятной инвестиционной политикой". Документ напоминает, что в прошлом году провинция продолжила "принимать меры по усилению открытости, оптимизации и улучшению деловой среды, а также сократила негативный список для зарубежных инвестиций".

Как сообщает департамент коммерции, в 2020 году провинция Хайнань будет нацелена на привлечение иностранного капитала по таким направлениям, как финансовый лизинг, производство и введение в эксплуатацию транспортных средств на новых источниках энергии, а также разработка фармацевтических технологий и производство медицинского оборудования.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу.

Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.