Пять больниц на Хайнане открыли международные отделы для иностранных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 12 января. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань распорядились открыть международные отделы в пяти местных больницах для приоритетного обслуживания работающих на острове высококвалифицированных иностранных специалистов. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван".
Таким образом началась реализация программы местных властей, направленная на оказание высококлассных медицинских услуг иностранным специалистам, которые приезжают в провинцию для трудоустройства или предпринимательства. В первую пятерку медицинских учреждений, где созданы особые условия для иностранных специалистов, вошли Народная больница провинции Хайнань, Больница традиционной китайской медицины провинции Хайнань, Народная больница Хайкоу, Больница традиционной китайской медицины Санья и Больница в Боао.
В соответствующих больницах, согласно новым требованиям, организованы специальные международные клиники с отдельными кабинетами, специалистами высокого уровня и табличками на иностранных языках. Воспользоваться услугами этих клиник на приоритетных условиях смогут иностранные специалисты, имеющие разрешение на трудовую деятельность в Китае класса "А" и "Б", а также их ближайшие родственники и члены семей. Впоследствии эти клиники будут совершенствовать систему обслуживания, планируется создание в ближайшем будущем независимых от больничных амбулаторий диагностических и лечебных центров.
В сентябре этого года глава Управления медицинского страхования провинции Цай Жэньцзе сообщил, что улучшение медицинского обслуживания для иностранных специалистов предусматривает также включение международных клиник в систему базового медицинского страхования. Кроме того, международные отделы и VIP амбулаторное лечение появятся в местных больницах третьего класса. Все это позволит сделать более удобным процедуру подачи заявки на возмещение медицинских расходов страховыми компаниями для иностранных специалистов. Программа предусматривает также создание совместно с международными медицинскими страховыми компаниями клиринговой платформы по вопросам медицинских расходов.
В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. В целях реализации этого масштабного проекта власти провинции стараются привлечь как можно больше высококвалифицированных специалистов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа. В середине прошлого года заместитель секретаря парткома города Хайкоу Ли Цзюнь сообщил о планах привлечения на Хайнань в общей сложности около миллиона китайских и зарубежных профессионалов в разных областях.