Пять больниц на Хайнане открыли международные отделы для иностранных специалистов

Таким образом началась реализация программы местных властей, направленная на оказание высококлассных медицинских услуг иностранным специалистам, которые приезжают в провинцию для трудоустройства или предпринимательства. В первую пятерку медицинских учреждений, где созданы особые условия для иностранных специалистов, вошли Народная больница провинции Хайнань, Больница традиционной китайской медицины провинции Хайнань, Народная больница Хайкоу, Больница традиционной китайской медицины Санья и Больница в Боао.

В соответствующих больницах, согласно новым требованиям, организованы специальные международные клиники с отдельными кабинетами, специалистами высокого уровня и табличками на иностранных языках. Воспользоваться услугами этих клиник на приоритетных условиях смогут иностранные специалисты, имеющие разрешение на трудовую деятельность в Китае класса "А" и "Б", а также их ближайшие родственники и члены семей. Впоследствии эти клиники будут совершенствовать систему обслуживания, планируется создание в ближайшем будущем независимых от больничных амбулаторий диагностических и лечебных центров.

В сентябре этого года глава Управления медицинского страхования провинции Цай Жэньцзе сообщил, что улучшение медицинского обслуживания для иностранных специалистов предусматривает также включение международных клиник в систему базового медицинского страхования. Кроме того, международные отделы и VIP амбулаторное лечение появятся в местных больницах третьего класса. Все это позволит сделать более удобным процедуру подачи заявки на возмещение медицинских расходов страховыми компаниями для иностранных специалистов. Программа предусматривает также создание совместно с международными медицинскими страховыми компаниями клиринговой платформы по вопросам медицинских расходов.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. В целях реализации этого масштабного проекта власти провинции стараются привлечь как можно больше высококвалифицированных специалистов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа. В середине прошлого года заместитель секретаря парткома города Хайкоу Ли Цзюнь сообщил о планах привлечения на Хайнань в общей сложности около миллиона китайских и зарубежных профессионалов в разных областях.