СМИ: Минтранс планирует запретить ранее судимым работать в такси

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ разрабатывает ряд законопроектов, запрещающих ранее судимым гражданам работать водителями такси. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов, сообщает в воскресенье "Российская газета".

Соответствующие поправки к требованиям к таксистам могут быть внесены на рассмотрение правительства уже в июле 2020 года.

Как уточняет газета, требования к отсутствию судимости будут распространяться также на таксистов, работающих на интернет-агрегаторы. Если поправки будут приняты, то при устройстве на работу компания будет требовать справку об отсутствии судимости.