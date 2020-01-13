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Экс-глава МИД Украины Климкин назвал свою страну сырьевым придатком ЕС

Он рекомендовал властям страны начать экспорт готовой продукции
Павел Климкин Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP
Описание
Павел Климкин
© Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Украина находится в лидерах среди экспортеров сельхозпродукции в ЕС, однако исключительно за счет продажи сырья. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельхозпродукции в ЕС, но не смотрят на то, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток", - написал он на странице в Twitter.

Климкин рекомендовал властям страны начать экспорт готовой продукции. "Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья", - призвал он.

Заявления Климкина в бытность министра иностранных дел были более благосклонными к внешней экономической политике страны. В частности, ранее он активно хвалил экспорт в ЕС в противовес сотрудничеству с Таможенным союзом. "Мы знаем, каким будет эффект от дальнейшего применения преференций ЕС: по статистике рост экспорта в страны ЕС фактически компенсировал падение экспорта в страны Таможенного союза. Мы надеемся, что наши совместные действия с ЕС сделают этот эффект в ближайшее время еще весомее, и мы сможем выйти на европейский рынок в тех сферах, которые пока отличаются небольшим потенциалом", - говорил он в 2014 году.

Данные Еврокомиссии о состоянии торговли сельхозпродукцией свидетельствуют, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров уступив только США и Бразилии.

Теги
УкраинаКлимкин, Павел Анатольевич
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