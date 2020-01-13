Минск и Москва не договорились о тарифах на транзит нефти и нефтепродуктов

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Антимонопольные ведомства Белоруссии и России не смогли достичь договоренностей относительно тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник по итогам переговоров в Москве представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

"Представителям антимонопольных ведомств Беларуси и России не удалось сегодня достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны. Переговоры будут продолжены в ближайшее время", - сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского ведомства. В МАРТ отметили, что переговоры будут продолжены в ближайшее время.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. "Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля", - уточнили в МАРТ.

Представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики сообщил, что Белоруссия предложила повысить тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по своей территории на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году.

"В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", - пояснил представитель белорусского ведомства, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом, по его словам, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО "Гомельтранснефть Дружба". "Поэтому мы договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты", - сказал представитель МАРТ.

В Минске в конце 2019 года в качестве одного из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода из-за простоя в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба" некондиционным российским сырьем в апреле прошлого года, предлагали повысить тариф на прокачку на 21,7%. В рамках внепланового пересмотра с 1 сентября 2019 года тариф на транспортировку нефти по территории Белоруссии повышен на 3,7%. Как заявляла в конце октября заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина, Белоруссия планирует при пересмотре тарифов на транзит российской нефти на 2020 год вернуться к обсуждению с РФ вопроса о компенсации белорусскому оператору "Дружбы" недополученной из-за инцидента с "грязной нефтью" прибыли.

В декабре прошлого года председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков также подтвердил, что Минск хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери, которые понес из-за того, что не были прокачаны запланированные объемы после инцидента с "грязной нефтью". Тогда же источники в нефтяной сфере двух стран говорили, что белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6%.