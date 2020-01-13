Россельхознадзор может временно ограничить поставки кормов и кормовых добавок из Китая

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россельхознадзор может ввести временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Китая в Россию из-за несоответствия продукции требованиям РФ и ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В случае продолжения выявления несоответствий требованиям РФ и ЕАЭС такой продукции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на ее поставки из Китая в Россию", - отмечается в сообщении.

Как отметили в российском ведомстве, Россельхознадзор обеспокоен участившимися в 2019 году случаями выявлений несоответствий требованиям РФ и ЕАЭС этой продукции, ввозимой в Россию из КНР. В прошедшем году в таких товарах четырех китайских предприятий были обнаружены ГМО-компоненты. В отношении поставок продукции этих компаний на территорию РФ были введены временные ограничения. Кроме того, в двух случаях при импорте китайских кормов и кормовых добавок Россельхознадзор выявил бактерии Salmonella и бактерии группы кишечной палочки. Обо всех нарушениях Россельхознадзор своевременно информировал профильное ведомства Китая, отправляя нотификации.

В сообщении также отмечается, что в ходе прошедших переговоров с представителями Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) российская сторона сообщила, что ждет от китайских коллег материалы расследований по всем выявленным нарушениям. Для решения сложившейся ситуации стороны проведут совместную инспекцию китайских предприятий по производству кормов и кормовых добавок. В ходе такой рабочей поездки Россельхознадзор сможет ознакомиться с действующей в КНР системой надзора за компаниями, производящими указанную продукцию.

В ближайшие дни ГТУ КНР получит список вопросов, на которые ей необходимо ответить перед визитом российской делегации, и стороны определятся с датами визита. Россельхознадзор также направит по просьбе китайских коллег требования, предъявляемые к ввозимым на территорию РФ кормам и кормовым добавкам.

По данным ФТС РФ, по итогам 2018 года из Китая поставлено в Россию 24,161 тыс. тонн кормов и кормовых добавок из общего объема поставок этой продукции в размере 381,745 тыс. тонн. Китай занимает шестое место среди поставщиков кормов в Россию.

С 6 января 2020 года действует запрет Россельхознадзора на поставки цитрусовых из Китая, с 9 января - временные ограничения на поставки из Китая угря, тилапии, осетра, форели, некоторых видов креветок (за исключением Pandalus borealis, Sclerocrangon salebrosa, Pandalus latirostris, Pandalus montagui, Pandalus goniurus) и содержащих указанные продукты смесей (морских коктейлей).