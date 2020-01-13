Исследование: средний чек на отдых в российских отелях в новогодние праздники вырос на 20%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Средний чек на отдых в российских гостиницах и отелях в новогодние праздники вырос на 20% - до 4,5 тыс. рублей, говорится в подготовленном для ТАСС исследовании "Платформы ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает ежедневно по 40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс).

Эксперты сравнивали продажи по всей России за период с 1 по 7 января 2020 года с аналогичным периодом прошлого года. "Средний чек затрат составил 4520 рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении (выручка гостиниц и отелей) при этом вырос на 31%", - говорится в исследовании.

Председатель Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров сообщил ТАСС, что рост выручки связан с ростом цен на проживание на 7-10%, а также с тем, что в новогодние праздники 2020 года приехало большое количество гостей, как россиян так и иностранцев. "Заполняемость очень высокая до 7 января включительно", - отметил он. Кроме того, влияние оказала и работа ФНС по контролю кассовой дисциплины.

"Больше всего в гостиницах тратили в регионах: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Севастополь, Мурманская область, Москва (более 8 тысяч за одно посещение отеля)", - говорится в исследовании "Платформы ОФД". Самые популярные покупки - оплата проживания в двухместных номерах, а также пользование комплексом дополнительных услуг отелей, включая косметические и spa-услуги, инвентарь и технику для активного отдыха.

В новогодние праздники 2019 года (с 1 по 8 января), по данным прошлогоднего исследования Сбербанка и "Платформы ОФД", средний чек составил 4200-4250 рублей.

Посещение кино

Средний чек затрат на кино в новогодние праздники, по данным "Платформы ОФД", составил 515 рублей, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении (выручка кинотеатров) при этом снизился на 3%. "В топ-покупок, помимо билетов на фильмы, вошли безалкогольные газированные напитки, карамельный попкорн, чипсы, пиво. Больше всего в кино тратили в регионах: Иркутская, Белогородская, Самарская области, Москва, Краснодарский край (более 650 рублей за один поход в кино)", - отмечают в "Платформе ОФД".

По данным "Яндекс.Кассы", в начале 2020 года средний чек в категории развлечений (билеты в кино, театры, музеи и на концерты) вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 2105 рублей.