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Суд отложил жалобу "Настюши" по делу о прекращении банкротства Ананьева на 25 февраля

Ранее суд постановил взыскать с экс-главы Промсвязьбанка 2,9 млрд руб. в пользу зерновой компании

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 25 февраля разбирательство по жалобе зерновой компании "Настюша" о прекращении производство по делу о признании банкротом экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, следует из материалов судебной картотеки.

14 ноября Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" о признании банкротом экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Суд посчитал, что признание банкротом на основании реституции (возвращение сторонами всего полученного ими в случае признания договора недействительным) необоснованно.

В марте Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными два договора поручительства между "Настюшей" и Ананьевым и постановил взыскать с Ананьева 2,9 млрд руб. в пользу компании.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Временная администрация Промсвязьбанка ранее подала в суд ряд исков, оспаривающих сделки в том числе бывших собственников банка - компании Promsvayzcapital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.

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