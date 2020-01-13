Объем ФНБ за декабрь 2019 года снизился на 2,18%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь 2019 года снизился на 2,18% и на 1 января составил 7,773 трлн рублей, что эквивалентно $125,563 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.

По состоянию на 1 декабря размер фонда составлял 7,946 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 ноября размещено $45,367 млрд, €39,057 млрд, 7,652 млрд фунтов стерлингов. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 570,919 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 206,596 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,434 млрд рублей.