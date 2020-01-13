{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Bloomberg: США исключат КНР из списка валютных манипуляторов в преддверии торговой сделки

По данным агентства, Минфин США намерен в скором времени опубликовать отчет за полгода, в который будут внесены необходимые изменения

ТАСС, 13 января. Власти США намерены исключить Китай из списка валютных манипуляторов в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между двумя странами, которое запланировано на текущую неделю. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Министерство финансов США намерено в скором времени опубликовать отчет за полгода, в который будут внесены необходимые изменения. Отмечается, что публикация документа задерживалась, пока стороны вырабатывали положения сделки. Минфин США между тем отказался подтвердить эту информацию агентству.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.

Трамп 31 декабря 2019 года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Соглашение является бессрочным. Как сообщил ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.

Теги
СШАКитайТорговая война
Реклама на ТАСС
Россети закупили технику и спецодежду на 450 млн рублей для филиалов на Северном Кавказе
Компания приобрела 165 машин на 200 млн рублей, 52 из которых направят в Дагестан. Остальные средства пошли на закупку дугозащитных костюмов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС