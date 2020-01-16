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Центр испытания катализаторов для нефтепереработки появится в Новосибирске к 2024 году

Предполагается, что проект должен помочь увеличить выпуск бензина, керосина и дизельного топлива, что в свою очередь даст отрасли дополнительно 50 млрд рублей в год

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Национальный центр инжиниринга и испытания катализаторов стоимостью 1,9 млрд рублей, создаваемый в Новосибирске, будет построен к концу 2021 года и выйдет на проектную мощность к 2024 году, сообщил ТАСС генеральный директор СКТБ "Катализатор" Виталий Хан.

В сентябре на новосибирском форуме "Технопром" Хан сообщал, что компания планирует создать разветвленный центр испытаний катализаторов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Данный проект должен помочь увеличить выпуск светлых продуктов (бензина, керосина и дизельного топлива - прим. ТАСС) при нефтепереработке, что в свою очередь даст отрасли дополнительно 50 млрд рублей в год. В настоящее время подобных центров, на которых российские производители катализаторов могли бы проводить испытания, в РФ нет.

"Предполагаемый срок создания НЦИИК (Национальный центр инжиниринга и испытания катализаторов): за 2020-2021 годы предполагается создание основных объектов строительства. Оснащение основных оборудованием [установки для тестирования катализаторов, аналитическое оборудование] предполагается в три очереди, так, что к 2024 году НЦИИК выйдет на полную проектную мощность. Общие затраты на создание центра оцениваются в 1,9 млрд рублей", - сказал Хан.

Он отметил, что компания уже вложила в проект 250 млн рублей. Эти средства будут использованы в 2020-2021 гг. В настоящее время уже создано акционерное общество "НЦИИК", идет поиск инвесторов из числа российских и иностранных нефтяных компаний. Ранее сообщалось, что среди заинтересованных компаний "Газпромнефть", "Лукойл" и ряд зарубежных инвесторов.

Задачей НЦИИК станет оказание услуг по сравнительным испытаниям катализаторов, подбору оптимальных катализаторов для процессов нефтепереработки, а также ряду инжиниринговых услуг, которые будут оказываться как непосредственно на производственных предприятиях, так и удаленно.

АО "СКТБ "Катализатор" является крупнейшим производителем химических катализаторов в России. В 2019 году объем выпущенной "Катализатором" составил более 11,6 тысяч тонн. В 2020 году планируется объем производства на таком же уровне.

Теги
РоссияНовосибирская область
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