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Володин: законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций требует доработки

По словам председателя Госдумы , законопроект называют "Инвестиционным кодексом", при этом до Кодекса еще "далеко"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций требует доработки, перед вторым чтением документа к нему необходимо вернуться с правительством и экспертами в рамках парламентских слушаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию нижней палаты парламента.

"В ходе весенней сессии нам необходимо выделить еще один приоритет - создание условий для экономического роста. Только сильная экономика позволит выйти на решение всего комплекса социальных задач, эффективно решить национальные проекты. Профильные комитеты у нас ведут подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Закон важный, его ждут, он имеет большое значение для развития инвестиционной деятельности и в целом экономики нашей страны", - сказал он.

"Но, прежде чем мы будем рассматривать законопроект во втором чтении, нам правильно было бы провести большие парламентские слушания, в рамках которых вместе с экспертами, деловым сообществом, правительством еще раз вернуться к законопроекту. Он требует доработки", - указал Володин.

По его словам, законопроект называют "Инвестиционным кодексом", при этом до Кодекса еще "далеко". "Но то, что законопроект очень важный - это так. Если говорить об этом важном законопроекте, мы должны сделать все, чтобы он был качественным", - добавил председатель Госдумы.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря. Документ предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд рублей минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей (при общем бюджете не менее 7 млрд рублей). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд рублей (общий бюджет - от 25 млрд рублей).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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