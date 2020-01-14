В Россию вернулся тринадцатый фигурант "лондонского списка" Титова бизнесмен Лапытов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Тринадцатый фигурант "лондонского списка" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова - бывший руководитель компании "Инвестгруппа Сахалин" и дачного некоммерческого товарищества "Жемчужное" в Южно-Сахалинске Алексей Латыпов - вернулся в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"13 января в Россию вернулся тринадцатый по счету фигурант "лондонского списка" Титова Алексей Латыпов. Незадолго до этого стало известно о том, что следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области прекратило его уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления", - сообщили в пресс-службе.

По словам Титова, в конце января ожидается возвращение еще одного участника списка. "До конца первого квартала ожидаем еще одного. Есть еще четыре перспективных кандидата на возвращение, подробностей раскрывать пока не будем", - цитирует бизнес-омбудсмена пресс-служба, не уточнив фамилии фигуранта. Он отметил, что согласование безарестного возврата каждый раз проходит очень тяжело. "Желающих возвратиться много, но в 90% случаев сталкиваемся с отказами со стороны следствия", - добавил Титов. Уполномоченный предлагает использовать залог и предварительное одобрение изменения меры пресечения, а реальное и документально закрепленное изменение производить уже при явке человека в Россию. "Генеральная прокуратура, как мы помним, предлагала прописать этот порядок прямо в УПК, надеемся, что инициатива воплотится", - добавил бизнес-омбудсмен.

В отношении Латыпова с апреля 2017 года расследовалось уголовное дело по ч. 5 ст. 33 ("Пособничество в совершении преступления"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ. По версии следствия, ДНТ "Жемчужное" изначально создавалось с корыстным умыслом, а Латыпов обманом получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы размежевать их, оформить в собственность зависимых от него людей и перепродать третьим лицам для индивидуального жилищного строительства. Фигуранту инкриминировалось хищение земельных участков на сумму более 128 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, сам Лапытов настаивал, что "Жемчужное" реально действовало и было создано для получения земельных участков друзьями и коллегами по работе. При этом фигурант считал, что дело было возбуждено, из-за его отказа безвозмездно передать часть земельных участков. 30 декабря 2019 года уголовное преследование Латыпова было прекращено, за ним признано право на реабилитацию, а также право на предъявление гражданского иска.