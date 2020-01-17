Как не убить свой стартап? Разбираем типичные ошибки начинающих предпринимателей

Одна из особенностей стартапов — их низкая выживаемость. По разным оценкам, "взлетает" от силы 10−20% проектов. Например, в России, по данным исследования "Стартап Барометр", почти половина стартапов не старше пяти лет: 20% основаны в 2018 году, 14% запустились 2017 году, 13% — в 2016 году. При этом главной проблемой для них не первый год остается нехватка денег — на нее пожаловались 63% основателей. Кроме того, все предприниматели-новички рано или поздно повторяют одни и те же ошибки. Можно ли их избежать?
Гендиректор образовательного холдинга "Нетология-групп" Максим Спиридонов и профессиональный стартап-трекер и инвестор Вячеслав Макович уверены, что нет. Ведь любой бизнес — это риск. В своей книге "Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса", которая вышла в издательстве "Эксмо", они рассказывают, как свести этот риск к приемлемому уровню.
Мы обсудили с авторами, какие проблемы могут погубить "молодой" бизнес–проект.
Как понять, когда у бизнеса проблемы?
Деньги — вот главный барометр состояния предприятия. Если время идет, а выручка не растет, то это однозначно плохой сигнал. Так как выручка — главный фактор, который отражает масштаб вашей экспансии. По крайней мере, так это работает для "молодого" бизнеса.
Для более зрелой компании значение имеет еще и прибыль. Если бизнес собой уже что-то представляет, рынок более-менее сформировавшийся, а нормальной прибыли все нет, то время искать первопричину проблем.
Какие самые частые ошибки стартаперы допускают в организации бизнеса?
- Уделяют недостаточно внимания коммерческой части проекта.
Многие фокусируются на продукте и забывают изучить рынок, выстроить бизнес-модель и разобраться в экономике проекта. Неточное представление о своем рынке, пожалуй, самая критичная оплошность. Ведь если вы плохо представляете, на каком поле играете, то оно может преподнести множество сюрпризов. И не обязательно приятных.
- Или даже если предприниматели проводят анализ рынка, то выбирают очень маленький сегмент — с небольшим числом потенциальных потребителей.
- Слишком сильно "влюбляются" в свой продукт и идею.
Конечно, здорово, когда выбранное дело радует, но нужно уметь подстраивать его под изменения рынка.
- Хотят построить большую компанию "здесь и сейчас", не имея при этом достаточной финансовой, маркетинговой и продуктовой аналитики.
- Многим часто не хватает решительности "убить" бесперспективный проект.
Где проходит та грань, после которой стартап уже не вытащить? На самом деле с предпринимательской точки зрения ее может и не быть. Максим Спиридонов рассказал, что в жизни "Нетологии" случались ситуации, когда все говорило, мол, нет никакого смысла продолжать. Но вера в компанию и продукт заставляли тащить проект дальше.
Очень многое решает настойчивость, а современный бизнес позволяет довольно сильно менять модель, которая показала свою несостоятельность. И потом вести ту же команду с тем же брендом в совершенно другом направлении.
"Я за продолжение движения всегда. Если все бросить и пойти куда-то дальше, ты никак не используешь имеющиеся наработки. Просто в каких-то случаях разворот может быть таким радикальным, что изменится практически все", — объяснил эксперт.
О чем основатели должны помнить, прежде чем начинать свое дело?
- Не допускайте нехватку людей в команде.
Стартапу обязательно нужны продуктолог, коммерсант и руководитель. При этом один человек эффективно может выполнять не более двух задач, то есть для начала понадобятся минимум двое.
Так, у продуктолога должно быть понимание, какой продукт и как именно делать. Работа коммерсанта начинается со стратегического маркетинга: его задача — привлечь людей. И работать он должен в тесном контакте с другими участниками проекта. Третий игрок — это человек-система, который не всегда даже бывает руководителем, но всегда обеспечивает инфраструктуру бизнеса.
Например, ваш проект — ресторан. Тогда продуктолог — это шеф-повар, который разрабатывает меню, коммерсант найдет подходящее для ресторана место, определит его образ и каналы маркетинга, а руководитель сделает так, чтобы вовремя отремонтировали помещение и привезли мебель.
- Правильно и понятно распределяйте роли и ответственность в команде.
- Научитесь делегировать полномочия и нанимать на работу людей, которые будут лучше вас разбираться в тех или иных вопросах. Как показывает практика, это может оказаться не так-то просто.
Как управлять стартапом?
- Не нанимайте случайных сотрудников, которые рискуют стать неэффективными для вашего бизнеса.
Когда работодатель открывает вакансию, он должен составить список компетенций, которые хочет видеть у будущего сотрудника, объясняла ТАСС в свое время HR-эксперт компании HeadHunter и консультант премии HR Brand Елена Лондарь. И дальше искать подчиненных уже по этому списку. Подробнее можно почитать в другом нашем материале.
- Не распыляйте усилия.
В стартапе, конечно, важно пробовать разное, но нужно концентрироваться на главном. Чтобы определить, что это, разложите перед собой — буквально или мысленно — весь список направлений, по которым работает проект. И посмотрите, какое из них дает бо́льшую отдачу, — на нем и сосредоточьте внимание.
- Определите правила работы.
Нередко в начале проекта создатели пышут энтузиазмом, мол, надо работать, развиваться, а регламенты и ограничения вводить будем, когда встанем на ноги. Но инструкции — это скелет бизнеса, который желательно сразу выстроить.
- Уделяйте внимание себе и сотрудникам.
Атмосфера в команде во многом определяет ее результаты. Мы уже писали, чем грозит излишний трудоголизм и на что стоит обращать внимание руководителям, чтобы не допустить истощения и выгорания коллектива.
- Правильно оценивайте расходы, необходимые на маркетинг.
Бывает, создатели считают, что хороший продукт сам себя продаст. Но нет. Очень важно даже для самого отличного товара выстраивать подходящую ему систему маркетинга и продаж.
- Не сдавайтесь слишком рано.
Здесь, однако, придется вспомнить, что грань между ранней капитуляцией и неспособностью отпустить неработающий бизнес очень тонкая и каждый предприниматель определяет ее для себя сам.
С чего начинать разработку продукта?
- Регулярно общайтесь с потенциальными клиентами.
- Не используйте устаревший подход к разработке, когда "по старинке" создаете слишком детальное техническое задание на основе собственных предположений, долго его выполняете и в итоге получаете работающий, но не нужный рынку продукт.
В самом начале проекта общаться с аудиторией нужно вживую — для этого подойдут так называемые проблемные интервью. Их нужно проводить с будущими потребителями, чтобы правильно выявить проблему, решение которой вы хотите предложить. Не нужно начинать с решения и подтягивать данные под имеющуюся идею, как бы она вам ни нравилась.
А вот платформы и сервисы как средство коммуникации стоит оставить на будущее.
Как искать инвестиции?
- Избегайте нецелевых инвесторов, которые приносят в проект только деньги.
Хороший инвестор должен давать еще компетенции и связи. В противном случае новый человек только создаст дополнительные сложности в управлении.
- Не отдавайте первым же инвесторам большую долю бизнеса — свыше 20−25%.
Стартапы, как правило, привлекают деньги в несколько этапов (раундов — прим. ТАСС), и в следующий раз вы рискуете просто не найти финансирования, потому что мало кому интересно вкладываться в проекты, где у основателей маленькая доля.
О каких юридических тонкостях нельзя забывать?
- Оформляйте отношения с сооснователями, подрядчиками, сотрудниками, клиентами и т.д.
- Обязательно размещайте на сайте соглашение о сборе и использовании персональных данных, договор оферты, политику конфиденциальности и т.п.
- Соблюдайте авторские права при работе с контентом. Например, не выбирайте в качестве названия распространенное слово, которое потом нельзя зарегистрировать как товарный знак.
В целом же юридический вопрос просто нужно изучать и по необходимости привлекать специалистов. Если хотите развивать бизнес, придется разбираться.
И очень важно — не забывайте минимум раз в квартал проверять свой бизнес, нет ли в нем каких-нибудь из перечисленных выше ошибок.
Что еще почитать начинающему стартаперу?
"Я верю, что книги понимаются тогда, когда приходит их время. И совершенно точно, в разное время — разные книги. Но если попробовать обобщить, то я за то, чтобы давать какую-то базовую историю про современный бизнес", — считает Максим Спиридонов. Он посоветовал обратить внимание на:
- "Взрывной рост. Почему экспоненциальные организации в десятки раз продуктивнее вашей" Салима Исмаила;
- "От хорошего к великому" Джима Коллинза;
- "Договориться можно обо всем" Гэвина Кеннеди;
- И всегда важно находить вдохновение в чужих историях успеха и становления. В этом смысле подойдет "Стив Джобс" Уолтера Айзексона.
Вячеслав Макович, со своей стороны, предлагает почитать:
- "Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели" Эрика Риса;
- "От нуля к единице" Питера Тиля;
- "Стартап. Настольная книга основателя" Стива Бланка и Боба Дорфа.
Арина Раксина