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7 карточек

Как не убить свой стартап? Разбираем типичные ошибки начинающих предпринимателей

© REUTERS/Robert Galbraith

Одна из особенностей стартапов — их низкая выживаемость. По разным оценкам, "взлетает" от силы 10−20% проектов. Например, в России, по данным исследования "Стартап Барометр", почти половина стартапов не старше пяти лет: 20% основаны в 2018 году, 14% запустились 2017 году, 13% — в 2016 году. При этом главной проблемой для них не первый год остается нехватка денег — на нее пожаловались 63% основателей. Кроме того, все предприниматели-новички рано или поздно повторяют одни и те же ошибки. Можно ли их избежать?

Гендиректор образовательного холдинга "Нетология-групп" Максим Спиридонов и профессиональный стартап-трекер и инвестор Вячеслав Макович уверены, что нет. Ведь любой бизнес — это риск. В своей книге "Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса", которая вышла в издательстве "Эксмо", они рассказывают, как свести этот риск к приемлемому уровню.

Мы обсудили с авторами, какие проблемы могут погубить "молодой" бизнес–проект.

Как понять, когда у бизнеса проблемы?

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Деньги — вот главный барометр состояния предприятия. Если время идет, а выручка не растет, то это однозначно плохой сигнал. Так как выручка — главный фактор, который отражает масштаб вашей экспансии. По крайней мере, так это работает для "молодого" бизнеса.

Для более зрелой компании значение имеет еще и прибыль. Если бизнес собой уже что-то представляет, рынок более-менее сформировавшийся, а нормальной прибыли все нет, то время искать первопричину проблем.

Какие самые частые ошибки стартаперы допускают в организации бизнеса?

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  • Уделяют недостаточно внимания коммерческой части проекта.

Многие фокусируются на продукте и забывают изучить рынок, выстроить бизнес-модель и разобраться в экономике проекта. Неточное представление о своем рынке, пожалуй, самая критичная оплошность. Ведь если вы плохо представляете, на каком поле играете, то оно может преподнести множество сюрпризов. И не обязательно приятных.

  • Или даже если предприниматели проводят анализ рынка, то выбирают очень маленький сегмент — с небольшим числом потенциальных потребителей.
  • Слишком сильно "влюбляются" в свой продукт и идею.

Конечно, здорово, когда выбранное дело радует, но нужно уметь подстраивать его под изменения рынка.

  • Хотят построить большую компанию "здесь и сейчас", не имея при этом достаточной финансовой, маркетинговой и продуктовой аналитики.
  • Многим часто не хватает решительности "убить" бесперспективный проект.

Где проходит та грань, после которой стартап уже не вытащить? На самом деле с предпринимательской точки зрения ее может и не быть. Максим Спиридонов рассказал, что в жизни "Нетологии" случались ситуации, когда все говорило, мол, нет никакого смысла продолжать. Но вера в компанию и продукт заставляли тащить проект дальше.

Очень многое решает настойчивость, а современный бизнес позволяет довольно сильно менять модель, которая показала свою несостоятельность. И потом вести ту же команду с тем же брендом в совершенно другом направлении.

"Я за продолжение движения всегда. Если все бросить и пойти куда-то дальше, ты никак не используешь имеющиеся наработки. Просто в каких-то случаях разворот может быть таким радикальным, что изменится практически все", — объяснил эксперт.

О чем основатели должны помнить, прежде чем начинать свое дело?

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  • Не допускайте нехватку людей в команде.

Стартапу обязательно нужны продуктолог, коммерсант и руководитель. При этом один человек эффективно может выполнять не более двух задач, то есть для начала понадобятся минимум двое.

Так, у продуктолога должно быть понимание, какой продукт и как именно делать. Работа коммерсанта начинается со стратегического маркетинга: его задача — привлечь людей. И работать он должен в тесном контакте с другими участниками проекта. Третий игрок — это человек-система, который не всегда даже бывает руководителем, но всегда обеспечивает инфраструктуру бизнеса.

Например, ваш проект — ресторан. Тогда продуктолог — это шеф-повар, который разрабатывает меню, коммерсант найдет подходящее для ресторана место, определит его образ и каналы маркетинга, а руководитель сделает так, чтобы вовремя отремонтировали помещение и привезли мебель.

  • Правильно и понятно распределяйте роли и ответственность в команде.
  • Научитесь делегировать полномочия и нанимать на работу людей, которые будут лучше вас разбираться в тех или иных вопросах. Как показывает практика, это может оказаться не так-то просто.

Как управлять стартапом?

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  • Не нанимайте случайных сотрудников, которые рискуют стать неэффективными для вашего бизнеса.

Когда работодатель открывает вакансию, он должен составить список компетенций, которые хочет видеть у будущего сотрудника, объясняла ТАСС в свое время HR-эксперт компании HeadHunter и консультант премии HR Brand Елена Лондарь. И дальше искать подчиненных уже по этому списку. Подробнее можно почитать в другом нашем материале.

  • Не распыляйте усилия.

В стартапе, конечно, важно пробовать разное, но нужно концентрироваться на главном. Чтобы определить, что это, разложите перед собой — буквально или мысленно — весь список направлений, по которым работает проект. И посмотрите, какое из них дает бо́льшую отдачу, — на нем и сосредоточьте внимание.

  • Определите правила работы.

Нередко в начале проекта создатели пышут энтузиазмом, мол, надо работать, развиваться, а регламенты и ограничения вводить будем, когда встанем на ноги. Но инструкции — это скелет бизнеса, который желательно сразу выстроить.

  • Уделяйте внимание себе и сотрудникам.

Атмосфера в команде во многом определяет ее результаты. Мы уже писали, чем грозит излишний трудоголизм и на что стоит обращать внимание руководителям, чтобы не допустить истощения и выгорания коллектива.

  • Правильно оценивайте расходы, необходимые на маркетинг.

Бывает, создатели считают, что хороший продукт сам себя продаст. Но нет. Очень важно даже для самого отличного товара выстраивать подходящую ему систему маркетинга и продаж.

  • Не сдавайтесь слишком рано.

Здесь, однако, придется вспомнить, что грань между ранней капитуляцией и неспособностью отпустить неработающий бизнес очень тонкая и каждый предприниматель определяет ее для себя сам.

С чего начинать разработку продукта?

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  • Регулярно общайтесь с потенциальными клиентами.
  • Не используйте устаревший подход к разработке, когда "по старинке" создаете слишком детальное техническое задание на основе собственных предположений, долго его выполняете и в итоге получаете работающий, но не нужный рынку продукт.

В самом начале проекта общаться с аудиторией нужно вживую — для этого подойдут так называемые проблемные интервью. Их нужно проводить с будущими потребителями, чтобы правильно выявить проблему, решение которой вы хотите предложить. Не нужно начинать с решения и подтягивать данные под имеющуюся идею, как бы она вам ни нравилась.

А вот платформы и сервисы как средство коммуникации стоит оставить на будущее.

Как искать инвестиции?

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  • Избегайте нецелевых инвесторов, которые приносят в проект только деньги.

Хороший инвестор должен давать еще компетенции и связи. В противном случае новый человек только создаст дополнительные сложности в управлении.

  • Не отдавайте первым же инвесторам большую долю бизнеса — свыше 20−25%.

Стартапы, как правило, привлекают деньги в несколько этапов (раундов — прим. ТАСС), и в следующий раз вы рискуете просто не найти финансирования, потому что мало кому интересно вкладываться в проекты, где у основателей маленькая доля.

О каких юридических тонкостях нельзя забывать?

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  • Оформляйте отношения с сооснователями, подрядчиками, сотрудниками, клиентами и т.д.
  • Обязательно размещайте на сайте соглашение о сборе и использовании персональных данных, договор оферты, политику конфиденциальности и т.п.
  • Соблюдайте авторские права при работе с контентом. Например, не выбирайте в качестве названия распространенное слово, которое потом нельзя зарегистрировать как товарный знак.

В целом же юридический вопрос просто нужно изучать и по необходимости привлекать специалистов. Если хотите развивать бизнес, придется разбираться.

И очень важно — не забывайте минимум раз в квартал проверять свой бизнес, нет ли в нем каких-нибудь из перечисленных выше ошибок.

Что еще почитать начинающему стартаперу?

"Я верю, что книги понимаются тогда, когда приходит их время. И совершенно точно, в разное время — разные книги. Но если попробовать обобщить, то я за то, чтобы давать какую-то базовую историю про современный бизнес", — считает Максим Спиридонов. Он посоветовал обратить внимание на:

  • "Взрывной рост. Почему экспоненциальные организации в десятки раз продуктивнее вашей" Салима Исмаила;
  • "От хорошего к великому" Джима Коллинза;
  • "Договориться можно обо всем" Гэвина Кеннеди;
  • И всегда важно находить вдохновение в чужих историях успеха и становления. В этом смысле подойдет "Стив Джобс" Уолтера Айзексона.

Вячеслав Макович, со своей стороны, предлагает почитать:

  • "Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели" Эрика Риса;
  • "От нуля к единице" Питера Тиля;
  • "Стартап. Настольная книга основателя" Стива Бланка и Боба Дорфа.

Арина Раксина

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