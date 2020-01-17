Как не убить свой стартап? Разбираем типичные ошибки начинающих предпринимателей

Одна из особенностей стартапов — их низкая выживаемость. По разным оценкам, "взлетает" от силы 10−20% проектов. Например, в России, по данным исследования "Стартап Барометр", почти половина стартапов не старше пяти лет: 20% основаны в 2018 году, 14% запустились 2017 году, 13% — в 2016 году. При этом главной проблемой для них не первый год остается нехватка денег — на нее пожаловались 63% основателей. Кроме того, все предприниматели-новички рано или поздно повторяют одни и те же ошибки. Можно ли их избежать?

Гендиректор образовательного холдинга "Нетология-групп" Максим Спиридонов и профессиональный стартап-трекер и инвестор Вячеслав Макович уверены, что нет. Ведь любой бизнес — это риск. В своей книге "Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса", которая вышла в издательстве "Эксмо", они рассказывают, как свести этот риск к приемлемому уровню.

Мы обсудили с авторами, какие проблемы могут погубить "молодой" бизнес–проект.