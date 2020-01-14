Сельхозпредприятия Липецкой области в 2019 году экспортировали свыше 1 млн тонн продукции

ЛИПЕЦК, 14 января. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области по итогам минувшего года экспортировали в страны ближнего и дальнего зарубежья свыше 1 млн тонн продукции. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, назвав такой показатель рекордным.

"Рекордный объем экспорта сельхозпродукции зарегистрирован в Липецкой области в 2019 году, в целом более 1 млн тонн поставлено в страны ближнего и дальнего зарубежья", - сказал он. По словам Артамонова, экспорт продукции агропромышленного комплекса сейчас занимает второе место в региональном внешнеторговом обороте после металла.

"Основная доля экспорта традиционно отведена зерновым культурам, это пшеница, кукуруза, ячмень",- отметил глава региона. Треть от всего объема сельскохозяйственного экспорта приходится на масложировую продукцию. И если до 2017 года из области за рубеж шли в основном семена подсолнечника, рапса и других культур, то теперь - продукты переработки, масла, имеющие более высокую стоимость.

Артамонов в этой связи рассказал, что в минувшем году впервые масло начали отправлять из Липецкой области на экспорт не в цистернах, а в специальных флекситанках. "Это экологичные контейнеры, которые встраиваются в обычные грузовые вагоны, и их применение позволяет сократить срок доставки груза к российскому порту отгрузки до 30 часов и оптимизировать стоимость транспортных расходов для клиентов", - пояснил глава региона. Все это, по его словам, позволяет назвать местный агропромышленный комплекс "примером внедрения инноваций и эффективного управления отраслью".

Глава областной администрации также напомнил, что одной из задач нацпроекта "Экспорт продукции АПК" является удвоение объемов поставок российской сельхозпродукции на экспорт к 2024 году. "К этому сроку в Липецкой области планируется ежегодно получать до 400 тыс. тонн растительных масел, половину будут отправлять на экспорт",- сказал Артамонов.