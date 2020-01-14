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Акции "Русгидро" на Мосбирже растут на 14%

Они обновили максимум с июня 2018 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Акции генерирующей компании "Русгидро" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 14,3% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 0,6967 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 14:58 мск.

На пике роста в 14:35 мск ценные бумаги "Русгидро" подорожали до 0,7137 рубля за акцию, что на 17,19% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Таким образом, акции компании обновили максимум с июня 2018 года.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что схему перегруппировки дальневосточных генерирующих активов "Русгидро" возможно вновь рассмотрят в правительстве. В 2015 году обсуждалась возможность преобразования "РАО ЭС Востока", управляющего генерацией Дальнего Востока, из дочерней структуры "Русгидро" в его материнскую компанию, но была отклонена. Глава генерирующей компании Николай Шульгинов в интервью "Коммерсанту", говоря о возможной перегруппировке дальневосточных активов, сообщил, что считает это нецелесообразным, так как соответствующие идеи не решают стратегическую задачу развития Дальнего Востока и могут нанести ущерб мажоритарному акционеру "Русгидро".

Также в интервью газете Шульгинов отметил, что по итогам прошедшего года компания ожидает объема выработки электроэнергии на уровне рекордного 2018 года. Сообщалось, что выработка электростанциями группы "Русгидро" и Богучанской ГЭС, которой "Русгидро" владеет на паритетных началах с "Русалом", в 2018 г. достигла 144,23 млрд кВт*ч. Также глава группы отметил, что менеджмент будет рекомендовать совету директоров продлить дивидендную политику группы до истечения срока действия форвардного контракта с ВТБ, до 2025 года.

Форвардный контракт и дивиденды

"Русгидро" весной 2017 года привлекло у ВТБ 55 млрд рублей на рефинансирование кредитов дальневосточных предприятий. В результате сделки банк получил почти 13% в капитале компании. В соответствии с форвардным контрактом, через пять лет ВТБ получит от "Русгидро" разницу между рыночной стоимостью пакета акций и ценой покупки за вычетом полученных дивидендов. В сентябре 2019 года "Русгидро" и ВТБ договорились о продлении контракта до 2025 года, а также о снижении форвардной ставки на 0,5% годовых. Соответствующее допсоглашение было подписано в ноябре.

В апреле группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов на уровне среднего размере дивидендов за последние три года. До продления форвардного контракта с ВТБ предполагалось, что срок действия новой дивидендной политики составит три года.

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