Минфин 15 января проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минфин РФ 15 января проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа, говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года и ОФЗ-ПД выпуска 26323 с погашением 6 октября 2027 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся уровням доходности.