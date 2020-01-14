{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД на исключают увеличения инвестпрограммы холдинга на 2020-2022 годы

Инвестиции на 2020 год предусмотрены на уровне 820 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" не исключают увеличения объема инвестиционной программы холдинга на 2020-2022 годы, заявил на заседании комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"В рамках бюджета утверждены цифры, которые пойдут на исполнение национальных проектов. Небольшая часть идет, в том числе, и в инвестиционную программу РЖД и финансовый план. Мы, со своей стороны, за счет своих средств объем увеличиваем. Суммарный объем инвестпрограммы на трехлетку - 2,5 трлн рублей. Историческая цифра для нас. Мы видим сейчас цифра большая, но по объемам перевозки и росту услуги, возможно, придем еще и будем обсуждать вместе с вами необходимость корректировки в большую сторону", - сказал глава компании.

Инвестиции на 2020 год предусмотрены на уровне 820 млрд рублей. Большая часть средств должна пойти на развитие инфраструктуры, обновление локомотивного парка и на реализацию крупных проектов - таких как модернизация БАМа и Транссиба. Инвестиционная программа компании на 2019 год составила 690 млрд рублей.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
Реклама на ТАСС
"Ростелеком" вошел в капитал Фонда развития интернет-инициатив
Дочерняя компания "Ростелекома" приобрела 18,36% уставного капитала инвестиционной структуры фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС