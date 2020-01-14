РЖД на исключают увеличения инвестпрограммы холдинга на 2020-2022 годы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" не исключают увеличения объема инвестиционной программы холдинга на 2020-2022 годы, заявил на заседании комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"В рамках бюджета утверждены цифры, которые пойдут на исполнение национальных проектов. Небольшая часть идет, в том числе, и в инвестиционную программу РЖД и финансовый план. Мы, со своей стороны, за счет своих средств объем увеличиваем. Суммарный объем инвестпрограммы на трехлетку - 2,5 трлн рублей. Историческая цифра для нас. Мы видим сейчас цифра большая, но по объемам перевозки и росту услуги, возможно, придем еще и будем обсуждать вместе с вами необходимость корректировки в большую сторону", - сказал глава компании.

Инвестиции на 2020 год предусмотрены на уровне 820 млрд рублей. Большая часть средств должна пойти на развитие инфраструктуры, обновление локомотивного парка и на реализацию крупных проектов - таких как модернизация БАМа и Транссиба. Инвестиционная программа компании на 2019 год составила 690 млрд рублей.