Трамп призвал Apple к сотрудничеству в борьбе с преступностью

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал американскую компанию Apple к сотрудничеству в борьбе с преступностью, обвинив ее в отказе предоставлять данные о предполагаемых нарушителях закона.

"Мы все время помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, однако они отказываются раскрыть телефоны убийц, наркоторговцев и других жестоких криминальных элементах, - написал он во вторник на своей странице в Twitter. - Им придется взять на себя ответственность и помочь нашей великой стране".

Трамп добавил, что Apple должна начать оказывать содействие в борьбе с преступностью "прямо сейчас", написав это прописными буквами.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone и iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $1 трлн.

Ранее в США нередко возникали скандалы, когда компания отказывалась предоставить спецслужбам страны ключи для возможности разблокировать смартфоны предполагаемых преступников.