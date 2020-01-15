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Доходы "Одноклассников" от рекламы малого и среднего бизнеса выросли в два раза

Соцсеть запустила рекламный кабинет в июле 2019 года. Он помогает авторам контента находить свою аудиторию

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Доходы "Одноклассников" от продвижения малого и среднего бизнеса через рекламные инструменты внутри соцсети, включая рекламный кабинет, выросли в 2019 году в 2,2 раза. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе соцсети.

В июле 2019 года "Одноклассники" запустили рекламный кабинет, который позволяет пользователям продвигать свой бизнес. Как заявляли в соцсети, рекламный кабинет сможет помочь малому и среднему бизнесу, а также авторам контента находить свою аудиторию. Благодаря в том числе этому инструменту доходы от рекламы малого и среднего бизнеса "Одноклассников" в 2019 году выросли в 2,2 раза, а число предпринимателей превысило 1 млн.

Кроме того, сегодня в соцсети действует маркетплейс товаров из Китая, его выручка по итогам года выросла на 29,4%, а суммарное число заказов превысило 4,5 млн. При этом, отмечают в компании, почти половина (42%) покупателей совершали повторные покупки через месяц после первого заказа.

Также "Одноклассники" отмечают высокую активность пользователей: к примеру, за год пользователи отправили 45 млрд подарков - в четыре раза больше, чем год назад. Это отразилось на росте ежедневной аудитории соцсети в России - на 2,8% год к году, в том числе выросла ежедневная мобильная аудитория - на 11%. "Ежемесячное число стикеров и их отправителей выросло в два раза год к году. Также "Одноклассники" в течение всего года улучшали платформу видеозвонков: в результате среднее число вызовов в сутки выросло на 56%", - рассказали в компании.

В 2019 году на 27% выросло среднее время просмотра видео в "Одноклассниках", также рост наблюдался в игровой платформе, особенно на мобильных устройствах. Так, за 2019 год соцсеть выплатит разработчикам мобильных игр суммарно более 600 млн рублей - в два раза больше, чем годом ранее. В целом разработчикам на всех платформах соцсети будет выплачено более 3,2 млрд рублей, добавили в компании.

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