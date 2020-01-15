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Скандалы вокруг крупных автоконцернов

Польское антимонопольное управление оштрафовало Volkswagen Polska на рекордные $31 млн

В ведомстве указали, что Volkswagen манипулировал показателями выбросов выхлопных газов

ВАРШАВА, 15 января. /ТАСС/. Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши оштрафовало компанию Volkswagen Group Polska - подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen в Польше - на рекордные для этого антимонопольного регулятора 120 млн злотых (более $31 млн). Об этом ведомство информировало в распространенном в среду сообщении.

"Штраф наложен за введение в заблуждение относительно уровня выбросов выхлопных газов", - пояснил регулятор. "Это самый высокий штраф в истории UOKiK за нарушение прав потребителей", - подчеркнули в управлении.

"Управление по охране конкуренции и потребителей - это еще один орган по защите прав потребителей в Европе, который вынес решение по этому вопросу. Volkswagen манипулировал показателями выбросов выхлопных газов, вводил в заблуждение потребителей, утверждая, что его транспортные средства являются экологически чистыми", - цитирует UOKiK заявление своего председателя Марека Нехчала. По его словам, "экологическое сознание поляков растет, поэтому многие люди могли выбрать автомобили, которые выделяют меньшее количество вредных веществ".

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Теги
ПольшаСкандалы вокруг крупных автоконцернов
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