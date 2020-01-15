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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Кабмин пока не видит оснований для ограничения полетов над странами Ближнего Востока

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, правительство РФ в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации в регионе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство РФ пока не видит оснований для ограничения полетов над странами Ближнего Востока в связи с ситуацией в регионе, заявил вице-премьер Максим Акимов.

"Правительство в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации (в регионе). Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры", - сказал он журналистам. "Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали", - подчеркнул Акимов. Он добавил: "Ничто не исключено, но правительство ориентируется на развитие ситуации".

 

Теги
ИранИракРоссияАкимов, Максим АлексеевичОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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