Кабмин пока не видит оснований для ограничения полетов над странами Ближнего Востока

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство РФ пока не видит оснований для ограничения полетов над странами Ближнего Востока в связи с ситуацией в регионе, заявил вице-премьер Максим Акимов.

"Правительство в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации (в регионе). Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры", - сказал он журналистам. "Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали", - подчеркнул Акимов. Он добавил: "Ничто не исключено, но правительство ориентируется на развитие ситуации".