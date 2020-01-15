Путин заявил, что инфляция по итогам 2019 года составила 3%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, что ниже ориентира, установленного на уровне 4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

"Результатом последовательной работы правительства и Банка России стала ценовая стабилизация. По итогам прошлого года инфляция составила 3%, а это ниже установленного ориентира в 4%", - сказал он.

По словам президента, власти страны в последние годы сосредоточили свои усилия на достижении макроэкономической устойчивости. "Федеральный бюджет вновь стал профицитным, государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг. Говорю не о каких-то абстрактных, отвлеченных показателях. Они прямо связаны с жизнью каждого человека в нашей стране, с выполнением социальных обязательств. Мы видим с какими проблемами и даже потрясениями сталкиваются граждане тех государств, где подобной подушки безопасности не было, где подобный фундамент оказался зыбким", - указал Путин.

При этом президент указал, что и в России цены на отдельные товары и услуги выросли больше официального уровня инфляции в 3%, "но в общем инфляция находится на предсказуемо низком уровне". По его словам, "ситуация принципиально отличается от той, что была пять или десять лет назад, когда двузначная инфляция фактически была налогом на всех граждан страны, и особенно тяжелым для тех, кто получал фиксированные доходы - пенсионеров и работников бюджетной сферы".

Путин подчеркнул, что важнейшей задачей правительства и Центробанка является повышение уровня доходов граждан РФ. "Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения уровня доходов граждан. Вновь подчеркну: это важнейшая задача правительства и Центрального банка", - сказал он.

Задача правительству

Путин сообщил, что поставил правительству задачу сохранить бюджетную устойчивость, несмотря на новые дорогостоящие меры поддержки населения.

"Понимаю, что реализация всех заявленных целей требует значительных ресурсов. Если вы сейчас вернетесь к тому, с чего я начал, по каждому пункту это большие деньги, - сказал глава государства в послании Федеральному собранию. - В этой связи прошу правительство еще раз вернуться к определению приоритетов нашего развития при сохранении бюджетной устойчивости".

Путин подчеркнул, что "это наше преимущество, которого мы достигли в последние годы, и ни в коем случае его нельзя потерять".