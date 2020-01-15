{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

ВЭБ.РФ разработает в 2020 году принципы инвестиций в качественную инфраструктуру

В госкорпорации отметили, что пока данные принципы будут носить рекомендательный характер

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ разработает для участников финансового рынка принципы инвестиций в качественную инфраструктуру. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Светлана Ячевская.

"Мы в ноябре прошлого года проводили воркшоп со всеми участниками бизнеса, приглашали банки, крупные консалтинговые компании, рейтинговые агентства, участников бизнеса, чтобы обсудить подходы к этим принципам, методологии. Мы сделали несколько опросов. Главное сейчас - обратная связь с Минфином (куда направлен соответствующий проект - прим. ТАСС), их реакция на первый подход к этой методике. Я уверена, что мы в 2020 году ее закончим, по крайней мере - ставим задачу, чтобы в 2020 году эта методика уже была принята и направлена как рекомендация для всех ключевых финансовых институтов", - сказала она.

По словам Ячевской, данные принципы будут пока носить рекомендательный характер и не будут связаны с предоставлением финансирования проектам.

Внедрять методику будет не ВЭБ.РФ, а, скорее всего, Министерство финансов. "ВЭБ.РФ как агент правительства по поручению Минфина сейчас готовит такую методику. Методика будет [носить] рекомендательный характер, но тем не менее [будет содержать] инструкцию к действию - как с начала проекта, с момента его реализации и окончания жизненного цикла проект должен реализовываться", - отметила она.

В рамках Осакской декларации лидеров стран "Группы двадцати" от 29 июня 2019 года были одобрены принципы качественных инфраструктурных инвестиций (QII). Глобально методика станет дополнительным инструментом планирования развития инфраструктуры и повышения ее качества в различных аспектах и позволит привлечь средства консервативных институциональных инвесторов, особенно зарубежных.

Принципы таких инвестиций подразумевают повышение влияния инфраструктуры на достижение целей устойчивого роста и развития, повышение экономической эффективности инфраструктурных проектов, интеграцию экологических и климатических аспектов в инфраструктурные инвестиционные проекты, повышение устойчивости к природным катастрофам, чрезвычайным происшествиям и прочим рискам.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум пройдет 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Белоусов: поручения президента будут реализованы за счет бюджетных средств
Помощник главы государства отметил, что при подготовке послания, все было детально просчитано
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС