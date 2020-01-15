ВЭБ.РФ разработает в 2020 году принципы инвестиций в качественную инфраструктуру

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ разработает для участников финансового рынка принципы инвестиций в качественную инфраструктуру. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Светлана Ячевская.

"Мы в ноябре прошлого года проводили воркшоп со всеми участниками бизнеса, приглашали банки, крупные консалтинговые компании, рейтинговые агентства, участников бизнеса, чтобы обсудить подходы к этим принципам, методологии. Мы сделали несколько опросов. Главное сейчас - обратная связь с Минфином (куда направлен соответствующий проект - прим. ТАСС), их реакция на первый подход к этой методике. Я уверена, что мы в 2020 году ее закончим, по крайней мере - ставим задачу, чтобы в 2020 году эта методика уже была принята и направлена как рекомендация для всех ключевых финансовых институтов", - сказала она.

По словам Ячевской, данные принципы будут пока носить рекомендательный характер и не будут связаны с предоставлением финансирования проектам.

Внедрять методику будет не ВЭБ.РФ, а, скорее всего, Министерство финансов. "ВЭБ.РФ как агент правительства по поручению Минфина сейчас готовит такую методику. Методика будет [носить] рекомендательный характер, но тем не менее [будет содержать] инструкцию к действию - как с начала проекта, с момента его реализации и окончания жизненного цикла проект должен реализовываться", - отметила она.

В рамках Осакской декларации лидеров стран "Группы двадцати" от 29 июня 2019 года были одобрены принципы качественных инфраструктурных инвестиций (QII). Глобально методика станет дополнительным инструментом планирования развития инфраструктуры и повышения ее качества в различных аспектах и позволит привлечь средства консервативных институциональных инвесторов, особенно зарубежных.

Принципы таких инвестиций подразумевают повышение влияния инфраструктуры на достижение целей устойчивого роста и развития, повышение экономической эффективности инфраструктурных проектов, интеграцию экологических и климатических аспектов в инфраструктурные инвестиционные проекты, повышение устойчивости к природным катастрофам, чрезвычайным происшествиям и прочим рискам.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум пройдет 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.