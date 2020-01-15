Путин внес в Госдуму поправки по применению ст. 210 УК РФ по экономическим составам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что внес в Госдуму поправки по применению ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем) по экономическим составам.

"Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на статью 210 УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит практически все сотрудники подпадали под статью, устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания", - сказал он.

Путин пояснил, что правоохранительные органы "впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась по незаконной цели".

Согласно внесенным поправкам, ст. 210 УК РФ предлагается дополнить примечанием, по которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Как отмечается в пояснительных материалах, "преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью".

В то же время, как считают разработчики, сейчас наметилась "тревожная тенденция" формального применения статьи против учредителей, руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих обычную экономическую деятельность. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В этой связи предлагается уточнить, что руководители и сотрудники фирм и организаций не должны подпадать под статью о криминальных сообществах исключительно в силу того, что работают в единой структуре.