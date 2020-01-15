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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин назвал 2020 год рубежным для улучшения жизни россиян

Как отметил президент, перед Россией стоят прорывные, исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает 2020 год рубежным для России. Перед страной стоят исторические задачи для изменения жизни к лучшему. Об этом он заявил в среду в послании Федеральному собранию.

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"Наступивший 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные, исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слова "вместе", потому что Россия - это мы, я имею ввиду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны", - сказал Путин.

Президент России считает, что "успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, достижению самых смелых планов".

"Наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей и будущего, а значит ради величия России, ради достоинства ее граждан", - подчеркнул Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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