Путин назвал 2020 год рубежным для улучшения жизни россиян

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает 2020 год рубежным для России. Перед страной стоят исторические задачи для изменения жизни к лучшему. Об этом он заявил в среду в послании Федеральному собранию.

"Наступивший 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные, исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слова "вместе", потому что Россия - это мы, я имею ввиду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны", - сказал Путин.

Президент России считает, что "успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, достижению самых смелых планов".

"Наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей и будущего, а значит ради величия России, ради достоинства ее граждан", - подчеркнул Путин.