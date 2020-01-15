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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Правительство рассматривает вопрос допэмиссии ВТБ

В Минфине отметили, что любые действия с акциями банка будут приниматься аккуратно, чтобы не навредить существующим инвесторам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает вопрос допэмиссии ВТБ. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

"ВТБ тяжелая история, потому что он под SSI [секторальный список санкционных компаний] <...> Поэтому любое действие, связанное с акциями ВТБ, будет сделано, чтобы не навредить существующим инвесторам. Поэтому если сделать это "в лоб", взять и разместить на рынке акции любой компании SSI, это может быть рассмотрено OFAC [Office of foreign assetscontrol, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций], как нарушение санкций. Таким образом, все акции будут "заражены", и это, конечно, нехорошо и может распространяться еще на дополнительных инвесторов. Поэтому первое, что мы будем смотреть вместе с Росимуществом, - это как сделать так, чтобы не навредить всем вот этим держателям", - пояснил он.

Моисеев добавил, что вопрос допэмиссии ВТБ также рассматривается как вариант.

"Отвечая на ваш вопрос, да, вопрос докапитализации в капитал рассматривается, вероятно такое решение. Да, допэмиссия. Но именно рассматривается, есть плюсы и минусы. Минусы - это то, что любая допэмиссия - она, конечно, распылит существующих держателей, плюс - то, что у нас, к сожалению, у всех этих государственных банков, которые являются SSI, у нас достаточно ограниченный способ докапитализации, которая в связи с "Базелем" требуется. И вот пока не знаем, это все вилами на воде писано, пока не придумали", - уточнил он.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил ТАСС, что не владеет деталями по вопросу возможной допэмиссии. "У меня нет детально ничего по этому вопросу", - сказал он.

Банкир добавил, что этот вопрос следует адресовать Минфину.

Согласно утвержденному плану приватизации, правительство РФ в 2020-2022 годах планирует реализовать, в том числе пакеты акций ВТБ, "Совкомфлота", НМТП. Согласно документу, долю в ВТБ с нынешних 61% планируется сократить до 50% + 1 акция, в "Совкомфлоте" - со 100% до 75% + 1 акция, в "Росспиртпроме" - до 75% + 1 акция, в "Кизлярском коньячном заводе" - до 50% + 1 акция.

Тем не менее, внесение в план 2020-2022 годов еще не означает обязательности продажи в этот период, пояснил Моисеев.

"У нас много компаний, например, "Совкомфлот", в программе приватизации еще с начала 2000-х годов стоит. То есть, внесение в план 2020-2022 годов не означает обязательности продажи в этот период. Если будет найдено решение, которое удовлетворит в этом смысле акционеров, не будет разрушительным, я думаю, что докапитализация будет перенесена на какой-то неопределенный срок дальше. То есть программа приватизации - вещь очень гибкая. И решение, которое несет ущерб акционерам, приниматься не будет", - добавил замминистра.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

В этом году форум пройдет 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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