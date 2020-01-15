Альфа-банк избрал нового члена совета директоров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Акционеры Альфа-банка на внеочередном собрании избрали Марата Атнашева новым членом совета директоров. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

Численный состав совета увеличен с 9 до 10 человек. Марат Атнашев - директор по управлению активами финансово-инвестиционного консорциума "СиТиЭф Консалтанси Лимитед" (CTF, входит в "Альфа-Групп"). Он также вошел в совет директоров АО "АльфаСтрахование".

Места в совете директоров сохранили Петр Авен, Эндрю Джон Бакстер, Владимир Верхошинский, Андрей Косогов, Артем Леонтьев, Алексей Марей, Олег Сысуев, Михаил Фридман, Оскар Хартманн.

В банковскую группу "Альфа-Банк" входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании. Альфа-банк является частной кредитной организацией и входит в топ-10 российских банков по величине активов.