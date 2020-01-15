Правительство Украины установило ограничения зарплаты для топ-чиновников

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины установил зарплатную сетку для высших государственных должностных лиц, чтобы прекратить практику огромных выплат чиновникам. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

"Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, "устанавливается новый минимальный размер должностного оклада в два прожиточных минимума [по состоянию на 1 января 4204 гривен - $175]. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году.

Гончаренко также разъяснил, что руководитель государственного органа, например, офиса президента или аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), будет иметь должностной оклад на уровне 37800 гривен (около $1,6 тыс.), а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти - 33600 гривен ($1,4 тыс.).

Первому вице-премьеру, вице-премьерам, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность в размере до 200% должностного оклада. Премия в размере до 200% должностного оклада устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общий результат работы, сообщил депутат.

Ранее фракция "Слуга народа" в Верховной раде обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой поднять вопрос высоких зарплат руководителей государственных предприятий и министров. Как сказал журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутаты предложили "вызвать на "ковер" представителей кабмина, государственных предприятий для того, чтобы они доложили [о назначении себе высоких зарплат]". "Мы считаем, что в стране, где средняя зарплата такая маленькая, такие большие зарплаты просто выглядят стыдно", - сказал Арахамия.

На Украине в начале года в обществе вызвали возмущение огромные зарплаты высокопоставленных чиновников. Причем многие из них сами себе назначили баснословные выплаты. К примеру, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили в декабре 2019 года совокупно более 2 млн гривен зарплаты.

17 января в час вопросов к правительству в Верховной раде министры должны отчитаться о своих премиях.