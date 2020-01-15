{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Украины установило ограничения зарплаты для топ-чиновников

Руководитель государственного органа, например, офиса президента или аппарата Совета нацбезопасности и обороны, будет иметь должностной оклад около $1,6 тыс.

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины установил зарплатную сетку для высших государственных должностных лиц, чтобы прекратить практику огромных выплат чиновникам. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

"Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, "устанавливается новый минимальный размер должностного оклада в два прожиточных минимума [по состоянию на 1 января 4204 гривен - $175]. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году.

Гончаренко также разъяснил, что руководитель государственного органа, например, офиса президента или аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), будет иметь должностной оклад на уровне 37800 гривен (около $1,6 тыс.), а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти - 33600 гривен ($1,4 тыс.).

Первому вице-премьеру, вице-премьерам, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность в размере до 200% должностного оклада. Премия в размере до 200% должностного оклада устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общий результат работы, сообщил депутат.

Ранее фракция "Слуга народа" в Верховной раде обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой поднять вопрос высоких зарплат руководителей государственных предприятий и министров. Как сказал журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутаты предложили "вызвать на "ковер" представителей кабмина, государственных предприятий для того, чтобы они доложили [о назначении себе высоких зарплат]". "Мы считаем, что в стране, где средняя зарплата такая маленькая, такие большие зарплаты просто выглядят стыдно", - сказал Арахамия.

На Украине в начале года в обществе вызвали возмущение огромные зарплаты высокопоставленных чиновников. Причем многие из них сами себе назначили баснословные выплаты. К примеру, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили в декабре 2019 года совокупно более 2 млн гривен зарплаты.

17 января в час вопросов к правительству в Верховной раде министры должны отчитаться о своих премиях.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Росстандарт отменил устаревшие ГОСТы по регулированию деятельности гостиниц
Как сообщил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, были отменены стандарты общих требований к различным средствам размещения туристов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС