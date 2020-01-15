{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Центробанк Китая укрепил курс юаня до нового максимума с 1 августа 2019 года

Курс китайской валюты стал укрепляться по мере приближения Китая и США к первому этапу торговой сделки

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) повысил в среду курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 109 базисных пунктов до 6,8845 юаня за единицу американской валюты. По данным регулятора, это новое максимальное значение с 1 августа 2019 года.

Как отмечает в связи с этим издание "Чжунго чжэнцюаньбао", нынешняя динамика курса национальной валюты вызвана улучшением ситуации во внешней торговле и другими факторами. "Улучшение обстановки в торговле, положительная корректировка прогнозов экономического роста, а также повышение рисковых аппетитов инвесторов, активизация валютных операций и другие факторы вызвали укрепление курса юаня. Все это повышает стоимость юаневых активов и стимулирует приток иностранного капитала", - пишет издание.

В то же время другое деловое издание "Чжэнцюань шибао" отмечает, что нынешняя тенденция к укреплению курса юаня к доллару может продолжиться в краткосрочной перспективе. "Если рассматривать год в целом, то в свете стабилизации экономики и международных платежей, а также улучшения ситуации в сфере торговли и других факторов юань может продолжить укреплять позиции", - указывается в сообщении.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.

Теги
КитайТорговая война
Реклама на ТАСС
В ЕАЭС приступили к проработке механизма обмена электронными разрешительными документами
В ЕЭК отметили, что это позволит создать основу для развития механизма "единого окна"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС