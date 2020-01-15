Группа "Дело" объявила оферту на выкуп акций "Трансконтейнера"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.

В конце ноября 2019 года "Российские железные дороги" провели аукцион по продаже 50% плюс двух акций "Трансконтейнера" (6 млн 947 тыс. 391 штука). Победителем конкурса стала группа "Дело" Сергея Шишкарева, которая приобрела пакет за 60,3 млрд рублей при стартовой цене 36,2 млрд рублей.

На данный момент банк ВТБ распоряжается 24,8% акций компании, во владении "Енисей Капитала" - 25,1%, оставшаяся часть находится в руках стороннего инвестора. Акционерам дается 70 дней с момента получения предложения на то, чтобы принять решение о продаже.