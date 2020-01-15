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Ленобласть введет 150 тыс. рублей допвыплат семьям при рождении третьего ребенка

Ожидается, что соответствующий законопроект примут в регионе в феврале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют дополнить федеральные выплаты семьям на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка региональными в размере 150 тыс. рублей, говорится в распространенном пресс-службой комментарии губернатора Александра Дрозденко о выполнении поручений президента России.

"В феврале готовится к принятию законопроект, согласно которому при рождении третьего ребенка к 450 тыс. рублей из федерального бюджета, направленных на погашение ипотеки, Ленинградская область будет добавлять 150 тыс. рублей из регионального бюджета", - приводят в пресс-службе слова Дрозденко.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что семьи с тремя детьми смогут при поддержке государства вложить в решение квартирной проблемы более 1 млн рублей. В России с 25 сентября 2019 года действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок, а также последующие дети.

Дрозденко отметил, что регион намерен до конца 2021 года закрыть вопрос очередей в ясли и детские сады и обеспечить работу всех школ в одну смену.

"Ленинградская область сегодня имеет одни из самых высоких темпов строительства детских садов, школ и других социальных объектов в России, поэтому до конца 2021 года мы, безусловно, не только обеспечим всех местами в детских садах и яслях, но и избавимся от второй смены в школах в районах новостроек", - цитирует Дрозденко пресс-служба администрации региона.

Также Дрозденко заявил о готовности всех школ региона к выполнению поручения президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы с 1 сентября 2020 года. "Все 358 школ Ленинградской области имеют оборудованные пищеблоки и столовые с возможностью приготовления горячей вкусной и здоровой пищи для учащихся 1-4-х классов", - говорится в его комментарии.

Теги
РоссияЛенинградская область
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