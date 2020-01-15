В США заявили, что сохранят пошлины, чтобы убедиться в соблюдении Китаем условий сделки

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами. Об этом заявил в среду в интервью телекомпании CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

"Мы сохраняем пошлины в размере 25% на товары на сумму $250 млрд. Это, если хотите, можно считать нашим заявлением о том, что мы хотим подождать и понаблюдать, во-первых, за тем, как будут соблюдаться [условия] первой фазы сделки, а во-вторых, какого прогресса мы добьемся по вопросу второй фазы сделки, - сказал Кудлоу. - Если мы не увидим соблюдения условий, если мы не придем к адекватным решениям, то мы примем пропорциональные ответные меры, и Китай это знает".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР. "Если президент [США Дональд Трамп] быстро получит [соглашение] о второй фазе, он рассмотрит освобождение от пошлин в рамках второй фазы (торгового соглашения с Китаем - прим. ТАСС)", - сказал он.

В среду в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки. Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию будут введены через 30 дней после подписания документа.

Как информировало агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление Мнучина и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американская и китайская стороны не договаривались о дальнейшем сокращении пошлин. Детали предстоящего соглашения будут представлены на церемонии, кроме секретного приложения о номенклатуре американских товаров и услуг, которые приобретет Китай. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до новых президентских выборов.