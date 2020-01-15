Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".

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В пресс-службе ГСЭ подтвердили ТАСС, что поезд 007А, отправляющийся из Санкт-Петербурга в 14:00 по местному времени и прибывающий в Севастополь в 09:25 через день, теперь курсирует не каждый день. Поезд в обратном направлении начнет курсировать через день 17 января, говорится в расписании. При этом поезда Москва - Симферополь и Симферополь - Москва продолжат ездить каждый день.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью, движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.