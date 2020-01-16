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Мнучин: сделки с Китаем, Мексикой и Канадой повысят темп роста ВВП США на 0,5-0,75%

Этот эффект компенсирует последствия трудностей для экономики США из-за проблем у Boeing, считает глава американского Минфина

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем, подписанное в Вашингтоне в среду, и новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) приведут к увеличению темпов роста американского ВВП на 0,5-0,75%. Надежду на это высказал в среду в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.

"Если вместе учитывать это [соглашение США-Китай] и USMCA, то я считаю, что совокупный прирост будет 50-75 базисных пунктов (один базисный пункт составляет одну сотую процента - прим. ТАСС)", - сказал Мнучин.

С его точки зрения, подобный эффект компенсирует последствия трудностей для экономики США из-за проблем у Boeing. "Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит рост ВВП", - признал министр финансов в минувшее воскресенье в эфире Fox News. По мнению главы Минфина США, из-за проблем, касающихся самолетов Boeing 737 MAX, "ущерб для ВВП составит до 50 базисных пунктов в этом году".

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки с Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Во время церемонии представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что соглашение включает подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с контрафактной продукцией. Так, стороны договорились о конфискации оборудования, используемого для производства контрафакта. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.

Теги
КанадаМексикаСШАКитайТрамп, ДональдМнучин, Стивен
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