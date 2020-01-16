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Toyota инвестирует около $400 млн в развитие технологий производства летающих такси

Японская корпорация будет сотрудничать с американской фирмой Joby Aviation, которая разрабатывает и производит летающие транспортные средства
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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Крупнейшая японская автомобильная корпорация Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, которая занимается разработкой и производством летающих транспортных средств для их использования в качестве такси. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении японского концерна.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта", - отметил президент Toyota Акио Тоеда.

Обе компании намерены развивать технологии летающих такси с целью дальнейшего массового производства. О более конкретных планах сотрудничества стороны объявят позднее. Отмечается, что они вместе могут заняться разработкой нового прототипа летающего такси.

В настоящее время Joby Aviation уже располагает моделью S4 с шестью роторами и электрическим двигателем. Это транспортное средство способно перевозить четырех пассажиров на расстояние около 200 км. Также компания занимается разработкой нового 12-роторного такси.

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Япония
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