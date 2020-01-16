Россия поставила крупную партию приборов ночного видения одной из стран Африки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) поставил крупную партию монокуляров ночного видения одной из стран в Африке. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" экспортировал крупную партию монокуляров ночного видения в интересах одной из стран африканского континента. Прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой", - рассказали в Ростехе.

В пресс-службе не уточнили объем партии и сумму контракта, однако сообщили, что африканскому заказчику поставлены монокуляры ПН21К, выпускаемые Новосибирским приборостроительным заводом (входит в холдинг "Швабе"). Этот прибор отличается компактными размерами, его можно комплектовать различными объективами и крепить на голове или шлеме.

"В 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий", - приводят в Ростехе слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

В Ростехе также отметили, что в прошлом году монокуляр ПН21К опробовали в действии участники международной акции "Ночь музеев" - с его помощью посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило наблюдали за жизнью ночных животных и птиц.