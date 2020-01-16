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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Решение о дальнейшей работе авиакомпании Bek Air могут огласить 20 января

Авиационная администрация Казахстана проводит проверку компании

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Решение авиационной администрации Казахстана о дальнейшей деятельности авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, может быть озвучено 20 января. Об этом сообщил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс в эфире телеканала "Хабар 24" в четверг.

"Что касается Bek Air, то мы начали расследование инцидента. Я поговорил с комиссией, думаю, что к следующему понедельнику мы уже можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air", - рассказал Гриффитс.

Он напомнил, что авиационная администрация республики сейчас проверяет компанию Bek Air, деятельность которой приостановлена после ЧП. По результатам этой проверки будет принято решение о ее дальнейшей работе.

"Хотел бы обратить внимание на то, что в 2016 году у данной авиакомпании уже был серьезный инцидент. В связи с этим они, в частности, отказались подать прошение на получение сертификата IOSA (Международной ассоциации воздушного транспорта - прим. ТАСС), и это вызывало определенную озабоченность. Дело в том, что продолжение эксплуатации воздушных судов данной авиакомпании с учетом отсутствия этого сертификата свидетельствует о том, что что-то было не так с этой авиакомпанией. Поэтому для обеспечения общественной безопасности я принял решение начать расследование того, как работала данная авиакомпания", - уточнил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана".

В марте 2016 года самолет Bek Air совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Казахстана из-за невыпуска передней стойки шасси. Жертв и пострадавших не было.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, 27 декабря прошлого года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек. Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. По ее данным, основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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