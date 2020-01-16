Решение о дальнейшей работе авиакомпании Bek Air могут огласить 20 января

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Решение авиационной администрации Казахстана о дальнейшей деятельности авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, может быть озвучено 20 января. Об этом сообщил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс в эфире телеканала "Хабар 24" в четверг.

"Что касается Bek Air, то мы начали расследование инцидента. Я поговорил с комиссией, думаю, что к следующему понедельнику мы уже можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air", - рассказал Гриффитс.

Он напомнил, что авиационная администрация республики сейчас проверяет компанию Bek Air, деятельность которой приостановлена после ЧП. По результатам этой проверки будет принято решение о ее дальнейшей работе.

"Хотел бы обратить внимание на то, что в 2016 году у данной авиакомпании уже был серьезный инцидент. В связи с этим они, в частности, отказались подать прошение на получение сертификата IOSA (Международной ассоциации воздушного транспорта - прим. ТАСС), и это вызывало определенную озабоченность. Дело в том, что продолжение эксплуатации воздушных судов данной авиакомпании с учетом отсутствия этого сертификата свидетельствует о том, что что-то было не так с этой авиакомпанией. Поэтому для обеспечения общественной безопасности я принял решение начать расследование того, как работала данная авиакомпания", - уточнил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана".

В марте 2016 года самолет Bek Air совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Казахстана из-за невыпуска передней стойки шасси. Жертв и пострадавших не было.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, 27 декабря прошлого года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек. Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. По ее данным, основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена.