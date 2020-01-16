Комитет Госдумы одобрил право кабмина регулировать работу владельцев товарных агрегаторов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о наделении правительства РФ полномочиями по регулированию работы владельцев товарных агрегаторов. Документ был инициирован кабинетом министров РФ.

Речь идет об агрегаторах, которые предлагают онлайн-информацию о товарах и услугах. К ним относятся сайты, которые предоставляют потребителям сравнение товаров и услуг у разных онлайн-продавцов, а также сравнение цен.

"Законопроект дополняет полномочия правительства РФ в части регулирования деятельности "владельца агрегатора" при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом", - отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время правительство РФ может издавать правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (в том числе договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг) только для изготовителей, исполнителей, уполномоченных организаций и ИП, а также импортеров. Законопроект дает право правительству регулировать также деятельность владельцев торговых онлайн-площадок, которые участвуют в процессе заключения договоров по продаже товаров дистанционным способом.