"Газпром нефть" продолжает добывать нефть в Ираке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" продолжает добывать нефть на своих проектах в Ираке, несмотря на напряженность в регионе. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы как работали, так и продолжаем работать. Нет проблем, нет эвакуации персонала. Добыча идет в штатном режиме", - сообщил он.

Ситуация в Ираке обострилась в конце прошлого года, когда ВВС США нанесли авианалет на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией, который повлек за собой гибель 27 ополченцев. В ответ шиитские активисты предприняли штурм американского посольства в Багдаде 31 декабря. С тех пор в стране активизировались антиамериканские протесты.

На этом фоне об эвакуации сотрудников из Ирака сообщала американская нефтяная компания Chevron.

"Газпром нефть" в Ираке

В Ираке "Газпром нефть" участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся в Курдском регионе.

Gazprom Neft Middle East владеет долями в блоках Halabja, Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть - у правительства Курдского региона). На блоке Shakal пробурены две поисковые скважины, в настоящее время завершено выполнение дополнительного объема сейсморазведочных работ 3D, заканчивается обработка и интерпретация данных. На блоке Halabja заканчивается интерпретация данных сейсморазведки 2D, выполненной в 2015 году.

Доля "Газпром нефти" в блоке Garmian составляет 40%. На блоке продолжается доразведка открытого месторождения и подготовка к его полномасштабному освоению.

Четвертый проект "Газпром нефти" в Ираке - разработка месторождения Бадра, расположенного на территории провинции Вассит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. "Газпром нефть" является оператором проекта и владеет долей в 30%. Коммерческая добыча сырья на Бадре началась в августе 2014 года.