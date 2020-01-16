Нижегородская область за прошлый год снизила объем госдолга на 354,4 млн рублей

ТАСС, 16 января. Объем госдолга Нижегородской области за 2019 год сократился на 354,4 млн рублей. При этом долговая нагрузка на начало 2020 года составляет 51,1% и сократилась на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Объем госдолга составил на 1 января 2020 года 74,7 млрд рублей. К аналогичному периоду прошлого года долг уменьшился на 354,4 млн рублей. В структуре долга 0,2% составляют государственные гарантии, 60,6% - государственные ценные бумаги, 25,4% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 13,8% - кредиты коммерческих банков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что снижение госдолга связано с уменьшением объема обязательств по федеральным бюджетным, а также коммерческим кредитам. "Правительством Нижегородской области ранее были заключены соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов. Условиями соглашений предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки по годам", - уточняется в сообщении.

По данным регионального правительства, на начало 2018 года долговая нагрузка (отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета) составляла 63,5% при установленном ограничении по соглашениям на уровне 64%, на начало 2019 года - 55,9% при ограничении на уровне 62%. На начало 2020 года долговая нагрузка снизилась до 51,1% при ограничении 60%.

"В целях минимизации расходов на обслуживание госдолга в течение финансового года министерством [финансов региона] проводились аукционы на заключение госконтрактов на предоставление кредитных ресурсов. Объявление аукционов связано со снижением ключевой ставки Банка России. В результате проведенных аукционов средняя ставка по кредитам, привлеченным по состоянию на 1 января 2020 года, составила 6,65% годовых", - добавили в пресс-службе.