"Согаз" в 2019 году выплатил более 116 млрд рублей страховых возмещений

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" в 2019 году выплатила по договорам страхования "не жизни" более 116 млрд рублей, говорится в прогнозе компании, опубликованном в четверг.

"В 2020 год "Согаз" вступил в статусе компании, которая осуществляет крупнейший объем страховых выплат на российском рынке. В прошедшем году группа выплатила по классическому страхованию (non-life), согласно прогнозу, более 116 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Наибольшая доля выплат по видам страхования приходится на личное страхование: более 63% от общей суммы выплат; около 23% - выплаты по страхованию имущества, ответственности и финансовых рисков (включая ипотечные виды); 14% - доля выплат по автострахованию.

"Крупнейшие выплаты группы "Согаз" в 2019 году были связаны с входящим перестрахованием космических рисков, страхованием имущества юридических лиц, авиационным страхованием, а также страхованием грузов", - уточняется в сообщении.

На долю десяти крупнейших выплат компании в прошедшем году приходится примерно 10% от общей прогнозируемой суммы страховых выплат.

Выплаты по страхованию гражданской ответственности перевозчика в прошлом году превысили 300 млн руб., по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов за причинение вреда третьим лицам - 100 млн рублей.

Страховая группа "Согаз" основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком .