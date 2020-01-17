БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Россельхознадзор может ввести ограничения на поставку в Россию креветок из Эквадора в связи с выявленными нарушениями требований РФ к этой продукции. Об этом журналистам в кулуарах агровыставки "Зеленой недели" сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Вчера у нас был Эквадор. В ближайшее время мы вынуждены будем ввести ограничения на всю креветку, потому что у нас обнаружения (нарушений в продукции - прим. ТАСС)", - сказал он.

Данкверт также пояснил, что Россельхознадзор ввел в отношении креветок из Эквадора режим усиленного контроля и планирует получить в течение 1-1,5 месяцев результаты для того, чтобы принять окончательное решение о возможности введения запрета.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт ракообразных в Россию (в эту категорию входят и креветки) в 2018 году составил 40,94 тысячи тонн. Поставки из Эквадора составили 4,846 тысячи тонн (11,8% в общем объеме), страна занимала пятое место по импорту после Индии, Гренландии, Китая и Аргентины.

Ввоз бананов

Также ведомство не исключает возможности ограничить ввоз бананов из Эквадора, сейчас эта продукция находится под усиленным контролем ведомства, добавил Данкверт.

"У нас сегодня режим усиленного контроля, если мы обнаруживаем [нарушения], мы "закроем" бананы", - напомнил он, отвечая на вопрос о возможности ограничения ввоза в Россию эквадорских бананов, которые на данный момент составляют 96% импорта этой продукции.

Данкверт отметил, что ждет от представителей Эквадора мер по ограничению допуска компаний, которые поставляют бананы на российский рынок. "Вы хотите ограничить допуск? Хотите реестр ввести? Вы предложите", - сказал глава ведомства.

Россельхознадзор сообщил о возможном ограничении ввоза из Эквадора растительной продукции, включая бананы, 27 ноября 2019 года. В ведомстве объяснили это обнаружением в продукции вредителя - многоядной мухи-горбатки.

Российская сторона 12 декабря сообщила, что вновь нашла опасное насекомое в партии эквадорских бананов.

В новость были внесены изменения (13:57 мск) — добавлена информация по тексту.