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МВФ примет решение по программе помощи Киеву, когда он выполнит все условия

Как заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, работа продолжается

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о новой программе помощи Украине, когда Киев выполнит все поставленные перед ним условия. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в пятницу, выступая в вашингтонском Институте Питерсона.

"На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители [МВФ] продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету", - сказала она.

В начале декабря Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на 3 года в размере $5,5 млрд. Новая программа призвана сменить принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд. Но по ней Киев успел получить пока только около $1,4 млрд.

Теги
УкраинаГеоргиева, Кристалина
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