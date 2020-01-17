Эксперты ожидают, что Россия продолжит наращивать вложения в гособлигации США

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия вновь начала активно вкладываться в гособлигации США с августа прошлого года. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, РФ продолжит покупать американские госбумаги, несмотря на заявленный курс на дедолларизацию.

Согласно данным Минфина США, в ноябре 2019 года Россия увеличила инвестиции в американские гособлигации на $794 млн. Таким образом, общая их сумма выросла до $11,491 млрд, в том числе $8,512 млрд приходятся на краткосрочные бумаги, $2,979 млрд - на долгосрочные. Рост инвестиций наблюдается с августа, до этого - с весны 2018 года - Россия избавлялась от государственных ценных бумаг США.

Диверсификация и доходность

Эксперты уверены - Россия и дальше продолжит увеличивать вложения в госдолг США. Такая политика объясняется желанием ЦБ диверсифицировать свои международные резервы. При этом рост вложений остается весьма сдержанным, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Действительно, сейчас Россия не входит даже в 30-ку крупнейших держателей американского долга. Лидером в этом списке по-прежнему является Япония, за ней следуют Китай и Великобритания.

По словам Покатовича, в перспективе ближайших месяцев Россия будет осторожно наращивать инвестиции в гособлигации США.

"Данные действия продолжают осуществляться в рамках диверсификации структуры вложений ЦБ РФ. Мы считаем, что причины для увеличения объемов владения американским долгом также не претерпели значительных изменений. С одной стороны, ФРС в 2020 году, возможно, может вернуться к снижению ставки, что формирует потенциал для роста цен американских долговых бумаг и объясняет целесообразность текущих покупок US Treasuries", - поясняет эксперт.

С таким прогнозом согласен и аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Я ожидаю дальнейшего роста ставок US Treasuries в средне- и долгосрочном периоде. Основная причина - в постепенном формировании проинфляционной реакции рынка на сверхмягкую монетарную политику ЦБ развитых стран в 2008-2016 годах и, в меньше степени, в 2019 году. Учитывая указанную выше статистику, РФ продолжит наращивать вложения в американские Treasuries на росте их доходности и вопреки заявленной руководством РФ дедолларизации", - отмечает Осин.

По его словам, при росте доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3% годовых доля доллара в международных резервах РФ восстановится до уровня 30-40%, а доля евро, юаня и прочих валют при этом сократится.

Однако ЦБ также продолжит наращивать покупки золота "в ответ на растущие долгосрочные монетарные риски ускорения инфляции и дефицита в сегменте цветных металлов", которые отмечают сейчас многие российские и иностранные аналитики, уверен Осин.