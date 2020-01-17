Под Рязанью построят тепличный комплекс стоимостью 9,3 млрд рублей

ТАСС, 17 января. Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в Пронском районе Рязанской области к октябрю 2020 года. Компания "А Агро Рязань" в январе приступила к строительным работам, объем инвестиции в проект составят 9,3 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и фирмой "А Агро Рязань", зарегистрированной на территории региона, подписано в мае 2018 года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В инвестпроекте также участвуют несколько турецких компаний.

"Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел встречу с инвесторами по вопросу создания тепличного комплекса. В январе на площадке начались строительные работы. Предполагается, что объект будет веден в эксплуатацию в октябре", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Площадь тепличного комплекса, по данным пресс-службы, составит почти 400 тыс. кв. м, ориентировочный объем инвестиций - 9,3 млрд рублей, в теплицах будут выращивать около десяти сортов овощных культур.

На новом предприятии создадут около 500 рабочих мест, предполагается, что специалистов будут готовить в образовательных организациях Рязанской области. "Мы будем содействовать проекту на всех этапах его реализации. На сегодня все наши договоренности успешно исполняются и в плане технологий, и в плане поддержки инвесторов с нашей стороны", - приводит пресс-служба слова губернатора.