Володин: Госдума через полгода проанализирует эффективность мер по поддержке регионов

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Госдума по итогам первых шести месяцев 2020 года проанализирует эффективность принятых законодательных мер по поддержке регионов. Об этом заявил в субботу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе встречи в Псковской области с местным активом: депутатами областного заксобрания, псковской городской думы и главами районов.

"Наша задача в отношении регионов, где больше всего проблем, через федеральные ресурсы, через федеральные налоги, поступающие, в том числе от регионов, где проблем меньше, сбалансировать бюджеты таких субъектов, как Псковская область", - пояснил Володин суть недавно принятых Госдумой законов в этой сфере. "Мы вышли на принятие решений, которые требуют анализа и контроля со стороны регионов, - продолжил он. - Нужно проанализировать, как складывается ситуация, достаточно ли этих решений и как они сказываются на социально-экономическом положении регионов".

"Скорее всего, нам придется по итогам полугодия работы встретиться вместе с остальными регионами, обсудить, как сработали законодательные решения. Сейчас мы в начале этого пути", - подчеркнул политик. Он уточнил, что по итогам этого анализа Госдумой могут быть приняты дополнительные законодательные меры по поддержке регионов. "По итогам предложений, которые будут высказаны, мы выйдем на согласованное решение с правительством РФ по внесению поправок и корректировок в бюджет текущего года", - отметил он.

Кроме того, Володин призвал депутатов при поездках в курируемые регионы контролировать, в полном ли объеме доведены ли необходимые бюджетные средства.

Спикер рассказал своим собеседникам о законодательных решениях, принятых Госдумой по повышению эффективности расходования бюджетных средств, по ускорению их доведения до регионов, а также по снижению разрыва между самыми бюджетообеспеченными и наименее бюджетообеспеченными субъектами РФ. Он напомнил, что постановлением Госдумы был определен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, которым будет оказана дополнительная поддержка из федерального бюджета. Псковская область вошла в их число.

Свет в конце тоннеля

"Наша задача - сделать так, чтобы была перспектива, если хотите, свет в конце тоннеля, - подчеркнул Володин. - Нам необходимо развивать экономику".

По его убеждению, "если не поддержать деловой климат, не поддержать через инфраструктуру, привлечение инвестиций, то перспектив не будет". "Поэтому мы пошли по этому пути с тем, чтобы через вложение средств, которые должны возвращать, можно было создавать и новые рабочие места, и новые предприятия", - сказал председатель Госдумы.

Приоритет для всех - послание Президента

Володин также подчеркнул, что приоритетом работы как на федеральном, так и на региональном уровнях является реализация послания президента Федеральному собранию. "Решения, принятые президентом о компенсации двух третей льготы по налогу на прибыль, конечно, позволят таким регионам, как Псковская область, использовать эту возможность при создании условий для бизнеса, чтобы он приходил в регионы, чтобы он более активно развивался", - добавил он.

Спикер напомнил, что "тема развития экономики сегодня является вопросом номер один". "Когда мы обсуждали кандидатуру на должность председателя правительства, участвовали в обсуждении кандидатуры Михаила Владимировича Мишустина, то все сошлись во мнении, что главный вопрос - это вопрос роста экономики", - заявил он. Володин также подтвердил, что депутаты "хотели бы видеть приоритетом правительства решение именно этой задачи". Он выразил уверенность, что подобные встречи с представителями регионов состоятся не раз.

Ранее Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону "Моглино" и лакокрасочное производство, действующее на ее территории. Он обсудил с руководством области созданные законодательные условия для эффективного использования средств региона для инвестиций и снижения закредитованности, вопросы импортозамещения. В ходе поездки состоялась рабочая встреча Володина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.