В Дагестане в 2020 году на дороги региона направят 1,2 млрд рублей транспортного налога

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2020 году направят на строительство и ремонт муниципальных дорог 1,2 млрд рублей из средств транспортного налога, который республика собрала в 2019 году. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев в субботу на встрече с журналистами федеральных, республиканских и муниципальных СМИ в Махачкале.

"Мы выделили в минувшем году 771 млн рублей, то есть весь транспортный налог, который мы собрали [ранее]. [В 2019 году] мы его собрали больше и поэтому у нас в бюджете заложен 1,2 млрд рублей. Это только транспортный налог, и мы его весь отдаем только муниципалитетам, уже второй год. Им это понравилось, они дороги открывают - людям хорошо", - сказал Васильев.

По его словам, в случае стопроцентного сбора транспортного налога в республике власти намерены направить на дороги в муниципалитетах 2 млрд рублей. "Мы теперь им [муниципалитетам - прим. ТАСС] говорим, что если мы соберем 100% [транспортного налога], мы дадим 2 млрд рублей на дороги. А это все - и скорая, и школьные автобусы - уровень жизни другой. Мы пытаемся, чтобы люди поняли, что, увеличивая налоговое бремя, мы показываем, что эти налоги возвращаются людям", - заключил глава республики.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, в 2018 году по поручению Владимира Васильева была подготовлена нормативная база и комплекс необходимых мероприятий для обеспечения выделения с 2019 года субсидий на ремонт местной улично-дорожной сети в муниципальных районах и городах республики. В ходе дальнейших проработок и консультаций было решено в муниципалитеты направлять в полном объеме субсидии в размере всех доходов от транспортного налога, сообщается на сайте министерства.