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РБК: доля вложений иностранцев в госдолг России превысила рекорд 2012 года

По данным экспертов, рост вложений нерезидентов обусловлен повышением спроса инвесторов на активы развивающихся рынков
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Приток иностранцев в российский госдолг по итогам 2019 года составил $22,2 млрд, что является рекордом с 2012 года. Об этом в воскресенье сообщает РБК со ссылкой на сведения ЦБ о платежном балансе.

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Как сообщил изданию главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков, в данный показатель входят инвестиции нерезидентов в облигации федерального займа и суверенные евробонды. В 2018 году, для сравнения, наблюдался отток вложений иностранцев в российский госдолг (-$5,3 млрд), а предыдущий рекорд по притоку был установлен в 2012 году, когда нерезиденты вложили $17,1 млрд.

Эксперты, опрошенные РБК, отметили, что рост вложений нерезидентов был обусловлен повышением спроса инвесторов на активы развивающихся рынков, а также смягчение санкций против России. Кроме того, доходность российских облигаций в 2019 году показала один из лучших результатов с 2008 года, отмечает издание.

Теги
Россия
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