Мировая элита на 50-м саммите в Давосе попытается спасти климат и экономику

ДАВОС /Швейцария/, 20 января. /ТАСС/. Юбилейный, пятидесятый по счету Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартует в Давосе в понедельник. И хотя основной угрозой 2020 года мировые наблюдатели назвали замедление темпов роста мировой экономики и торговли, основной фокус крупнейшей в мире дискуссионной площадки в этом году будет посвящен климатическим проблемам. Экологические бедствия, которые, по мнению участников ВЭФ, ждут человечество в ближайшие десять лет, в понимании организаторов форума несут большую опасность для планеты, чем рост долга и финансовые пузыри.

Престижная конференция в швейцарских Альпах на протяжении последних лет собирает более 3 тыс. участников, среди которых лидеры государств, главы корпораций, общественные деятели и журналисты. Деловая программа форума насчитывает более 400 сессий, на которых с 21 по 24 января выступят более 600 спикеров - политиков, экономистов, предпринимателей и ученых.

В этом году свои послания мировой аудитории с площадки ВЭФ адресуют президент США Дональд Трамп, который в прошлом году не смог приехать в Давос из-за правительственного кризиса, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Российский лидер Владимир Путин, последний раз посещавший Давос в 2009 году, пропустит форум и в этот раз.

В качестве девиза 50-й по счету конференции организаторы выбрали идею "Заинтересованности сторон за сплоченный и устойчивый мир".

Сплотить мировую общественность должны три основных вызова, следует из доклада ВЭФ о глобальных рисках, который традиционно публикуется за несколько дней до начала работы площадки. Последствия изменения климата, киберугрозы и экономическая нестабильность - вот что опрошенные ВЭФ бизнесмены и политики назвали самыми вероятными угрозами для человечества в ближайшие 10 лет.

Девочка и климат

Уклон в климатическую повестку виден и в содержании деловой программы форума, которую откроет 17-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг. Утром во вторник, как ожидается, она выступит с призывом отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива.

"Последние пять лет станут самыми теплыми в истории человечества. Климатические природные катастрофы, такие как ураганы, засуха и пожары, происходят уже в среднем с еженедельной частотой", - пишут организаторы ВЭФ в своем докладе о рисках. Впервые с 2005 года, когда они только начали публиковаться, угрозы, связанные с изменением климата, заняли первые пять строчек из десяти самых ожидаемых, вытеснив на второй план опасения по поводу рецессии и экономического неравенства.

Одну из таких угроз эксперты сформулировали как исчезновение биоразнообразия, которое затронет не только животный мир, но и человека. "Люди также испытают потери. Но, возможно, в неравной степени: женщины и дети в 14 раз чаще, чем мужчины, погибают в природных катастрофах, вызванных климатическими изменениями", - констатируется в исследовании. В 2018 году природные катаклизмы нанесли экономический ущерб равный $165 млрд, половина из которого не была застрахована, подсчитали эксперты ВЭФ.

Пир во время чумы

Риск экономического спада респонденты ВЭФ поместили только на девятое место из 10 на перспективу до 2030 года. Впрочем, в условиях, когда мировые фондовые площадки демонстрируют исторические максимумы, а поток иностранных инвестиций захлестнул рынки развивающихся стран, в том числе российский, это не удивительно. Но аналитики, опрошенные ТАСС, скептически относятся к росту ликвидности на биржах.

Риски глобальной рецессии снизились из-за мягкой политики центробанков и произошедшего снижения ставки ФРС, объясняет старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Однако экономический рост в мире происходит за счет роста долговой нагрузки. Кроме того, растет расслоение между богатыми и бедными, что делает этот рост неустойчивым, и об этом наверняка пойдет дискуссия в Давосе", - говорит он.

Мировые регуляторы достаточно болезненно воспринимают любое снижение на рынках, вспоминая масштаб кризиса 2008 года, соглашается аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Но не только этот фактор давит на Федеральную резервную систему США, считает он. "Трампу необходимо к ноябрю 2020 года, моменту выборов, чтобы рынки росли, обновляя максимумы. Поэтому происходит давление на ФРС, которая идет на поводу", - считает он.

Стоит отметить, что основным риском для 2020 года респонденты ВЭФ назвали "экономическую конфронтацию ведущих держав", подразумевая торговый конфликт между США и Китаем. Всего за три квартала 2019 года шесть крупнейших экономик из семи, представляющих половину мирового ВВП, замедлились, сообщают в ВЭФ.

Россия в глобальной повестке

Несмотря на круглую дату, российская делегация в этом году будет по составу не больше, чем в прошлом. Возглавит ее и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин. Также выступят на панельных дискуссиях генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент Татарстана Рустам Минниханов.

Российская тема в программе форума будет представлена на трех сессиях: "Стратегическое видение: Россия", "Глобальное воздействие отношений между Россией и Европой", а также "Влияние российской климатической стратегии".

Кроме того, в Давос приедут председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, совладелец холдинга USM Алишер Усманов, глава "Яндекса" Аркадий Волож. Традиционно Давос посетят глава Сбербанка Герман Греф, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральный директор "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Татнефти" Наиль Маганов.

На протяжении всего времени форума дискуссии на тему будущего России в глобальном масштабе будут идти на площадке "Русского дома", официальной резиденции в Давосе, организуемой с 2018 года фондом "Росконгресс". Центральными темами площадки станут вопросы кибербезопасности, будущее криптоэкономики, национальная стратегия развития искусственного интеллекта и другие.

В 2019 году "Русский дом" за пять дней работы принял свыше 1,5 тыс. гостей из 70 зарубежных стран. На площадке присутствовали 150 представителей средств массовой информации. В текущем году в "Русском доме" впервые пройдут совместные мероприятия "Росконгресса" и Всемирного экономического форума.